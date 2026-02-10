СК проводит проверку по факту гибели людей в автомобиле на озере Байкал

Эхирит-Булагатский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Иркутской области организовал доследственную проверку после ухода под лед озера Байкал легкового автомобиля, в результате чего погибли два человека. Результатом проверки может стать возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщили в правоохранительном ведомстве.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 9 января между бухтой «Ая» и деревней Усть-Анга Ольхонского района в 900 м от береговой линии. Водитель автомобиля, лишенный права управления транспортными средствами, и трое пассажиров двигались на машине по льду озера Байкал. Проезжая трещину, автомобиль провалился под лед, в результате 34-летний водитель и 36-летняя пассажирка утонули. Двоим пассажирам удалось спастись.

МЧС принимает меры к поиску тел погибших и поднятию из воды автомобиля, сообщили в СКР.

Михаил Кичанов