«Дом.РФ» передаст инвесторам 1,28 га под жилье на Ставрополье

Корпорация «Дом.РФ» готовит для инвесторов ключевой актив в Ставропольском крае — земельный участок площадью 1,28 га, где возведут 14,8 тыс. кв. м жилья, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Правительственная комиссия по эффективности использования федерального имущества передала компании этот и другие участки в 14 регионах России. Менеджеры «Дом.РФ» завершат оформление и организуют публичные торги, чтобы привлечь девелоперов к созданию жилых кварталов и инфраструктуры.

Ставропольский проект выделяется объемом: он войдет в пакет из 4,3 га под жилье в четырех регионах с потенциалом 36 тыс. кв. м недвижимости. Вице-премьер Марат Хуснуллин курирует процесс и подчеркивает его важность для регионов: передача неэффективных федеральных активов запускает экономический оборот и решает жилищные нужды Ставрополья. Торги обеспечат открытость и конкуренцию среди застройщиков, что ускорит ввод жилья в эксплуатацию.

На Кавказе «Дом.РФ» наращивает темпы: профинансированы проекты на 109 млрд руб. в 2025 году. В 2024-м ввели 13 объектов в Краснодарском крае и Ростовской области — 357 тыс. кв. м жилья. Ставрополье вписывается в тренд: институт вовлек 2,3 тыс. га в 71 регионе за год, портфель проектного финансирования достиг 80 млн кв. м. Активы группы составили 5,6 трлн руб., стройка инфраструктуры идет в 27 субъектах.

Региональные власти Ставрополья рассчитывают на приток инвестиций: участок идеален для комфортных кварталов с социальной инфраструктурой. «Дом.РФ» провел в 2025-м торги по 244 лотам, Подмосковье и Нижегородская область лидировали со 125 га. Институт поддерживает госпрограммы ипотеки — льготную, семейную, дальневосточную. Гендиректор Виталий Мутко прогнозирует рост ввода жилья благодаря таким инициативам.

