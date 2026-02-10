В России появился ГОСТ на чак-чак

В России заработал первый национальный стандарт для чак-чака. ГОСТ вводит единые требования к составу и качеству блюда, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Чак-чак — обжаренные во фритюре кусочки пресного теста, залитые медовым сиропом. Чаще всего подается в виде горки, иногда его украшают орехами, сухофруктами или кунжутом. Это национальное блюдо в том числе татар и башкир, его часто подают к чаю.

В документе дано определение десерта, а также описаны технологические этапы его изготовления. В стандарте приводятся допустимые ингредиенты, их пропорции, а также физико-химические показатели — влажность и содержание сахара. Помимо этого ГОСТ затрагивает требования ко вкусу, аромату, консистенции, цвету и форме.

Отдельно описаны правила упаковки, маркировки, транспортировки и хранения. В России ГОСТы в основном носят рекомендательный характер. Их соблюдение считают знаком качества.

Чак-чаком зачастую угощают гостей мероприятий в Татарстане. В октябре 2024 года в Казани прошел саммит БРИКС, и глава Татарстана Рустам Минниханов лично встречал всех прибывающих гостей с караваем и чак-чаком. Для нужд саммита местный хлебозавод изготовил 300 кг этого лакомства, а для иностранных лидеров подготовили 55 специальных подносов, каждый с примерно 2 кг чак-чака. В мае 2025 года гости KazanForum съели полторы тонны чак-чака.