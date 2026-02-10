Сбербанк выделит 500 млрд руб. на создание нового суперкомпьютера

Сбербанк (MOEX: SBER) планирует вложить не менее 500 млрд руб. в создание нового суперкомпьютера. Он станет третьей системой такого типа, принадлежащей кредитной организации. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, суперкомпьютер представляет собой большое число вычислительных узлов, соединенных скоростной и зачастую очень дорогой сетью. Одно из назначений такой системы — обучение и эксплуатация моделей искусственного интеллекта (ИИ). При обучении задействуются миллионы вычислительных узлов, обрабатывающих обширный массив данных, в результате чего получается обученная ИИ-модель.

Суперкомпьютер также могут использовать для моделирования сложных атмосферных и океанических процессов, исследований в области физики, химии, геномики, для разработки сложных механизмов, объяснил эксперт в беседе с изданием.

Первые два суперкомпьютера — «Кристофари» и «Кристофари нео» — Сбербанк представил в 2019 году. Мощности «Кристофари» легли в основу облачной платформы для работы с моделями машинного обучения ML Space, анонсированной в 2020-м.

В апреле 2025 года президент Владимир Путин по итогам посещения выставки Форума будущих технологий поручил правительству рассмотреть вопрос о создании в России национального суперкомпьютерного центра.