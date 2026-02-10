Глава Удмуртии назвал ключевым вектором развития УдГУ сферу высоких технологий

Основным вектором развития Удмуртского государственного университета (УдГУ) станет сфера высоких технологий. К такому мнению пришли глава Удмуртии Александр Бречалов и недавно назначеная и. о. ректора университета Анна Овчинникова в ходе рабочей встречи 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Отмечается, что университет обладает колоссальным потенциалом для развития экономики региона — 20 тыс. студентов обучаются сейчас, а около двух трети после обучения остаются в Удмуртии. Александр Бречалов подчеркнул важность максимального приближения процесса обучения к реальной экономике, чтобы студенты-выпускники сразу выходили на работу на предприятиях региона.

«У университета уже есть серьезные заделы, которые необходимо развивать. Я знаю, что вуз активно работает по направлению беспилотных авиационных систем. Создана инженерная школа БАС-компетенций, запущен первый региональный экспериментально-тренировочный полигон беспилотных систем. <...> Другое ключевое направление — аддитивные технологии. Открытый на базе УдГУ Центр аддитивных технологий — это уникальная площадка не только для республики, но и для всей страны. И в этом тоже прямая связь между университетской наукой и запросами высокотехнологичных отраслей»,— сказал глава региона.

Итогом встречи стала готовность правительства региона к сотрудничеству, расширению практики целевого обучения для предприятий, развитию комфортной среды для преподавателей и студентов УдГУ. Господин Бречалов также уверен, что под руководством Анны Овчинниковой госуниверситет укрепит свои позиции как «центр притяжения талантливой молодежи, науки и технологий».

Напомним, 5 февраля Анна Овчинникова стала и.о. ректором УдГУ после отставки Галины Мерзляковой, занимавшей этот пост с 2012 года. Ранее в январе «Сусанин» со ссылкой на свои источники сообщал о предложении Минобрнауки России госпоже Мерзляковой досрочно покинуть пост главы университета.

Подробнее о планах развития университетом лаборатории БАС и работе центра аддитивных технологий — в материале «Мы планируем создать работоспособный макет БПЛА».

