«Мы планируем создать работоспособный макет БПЛА»

В Удмуртском государственном университете (УдГУ) в 2025 году запустили первый в России Центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД), в котором студенты работают с 3D-принтерами и другим FDM-оборудованием. В числе других научных проектов вуза — площадка по переработке органических отходов на базе Ботанического сада. О работоспособном макете БПЛА, материалах на основе циркония и палладия для борта МКС и других разработках рассказала ректор УдГУ Галина Мерзлякова специально для проекта «ГОДные итоги» от «Ъ-Удмуртия».

Фото: пресс-служба УдГУ

— Какую самую значимую технологию или инновацию вы внедрили в 2025 году?

— Самой значимой инновацией 2025 года, безусловно, стал запуск первой в России образовательной экосистемы Центров аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД) при поддержке «Росатома». Это не просто внедрение технологий, а создание бесшовной образовательной вертикали, объединяющей детский сад, школу и университет с последующим выходом на высокотехнологичные предприятия.

Эта уникальная система позволяет нам прививать инженерное мышление и знакомить с аддитивным производством уже с самого раннего возраста, используя безопасное оборудование FDM в детских садах и школах. В УдГУ же студенты осваивают промышленное оборудование SLM для работы с металлами, что гарантирует им востребованность у ключевых партнеров, таких как «Росатом». Мы гордимся тем, что Удмуртия стала флагманом в формировании такого комплексного подхода к подготовке кадров будущего.

— Какой самый технологичный проект вы запустили или помогли реализовать в 2025 году?

— В 2025 году мы успешно запустили научно-производственную площадку по переработке органических отходов на базе Ботанического сада УдГУ. Это по-настоящему технологичный проект, воплощающий принципы циркулярной экономики в агропромышленном комплексе: мы не только выращиваем сельхозкультуры, но и полностью утилизируем отходы растениеводства, замыкая производственные циклы.

В рамках этого проекта были проведены научно-исследовательские работы по разработке методик испытаний и расчету экономической эффективности, что станет основой для создания нормативных документов федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Этот проект, реализованный в рамках программы «Приоритет-2030», демонстрирует наш вклад в устойчивое развитие и инновационные решения для агропромышленного комплекса страны.

— Какие высокотехнологичные подходы вы планируете внедрить в 2026 году?

— 2026 год обещает быть не менее насыщенным в плане внедрения высокотехнологичных подходов. В первую очередь, мы планируем создать работоспособный макет сервисного беспилотного летательного аппарата — БПЛА УГТ 3 — с последующей демонстрацией индустриальным партнерам и испытаниями на открытом полигоне кампуса «Фертики». Параллельно будет создана межвузовская молодежная лаборатория по БАС, что позволит активно вовлекать молодых ученых.

Также в планах внедрение технологии опытного производства с нанесением новых антифрикционных покрытий на валы турбодетандеров в сотрудничестве с ИЭ СПбГУ.

И, безусловно, продолжение наших исследований по созданию новых материалов для микроэлектроники на основе палладия и циркония в рамках программы ГК «Роскосмос», которые будут тестироваться на борту МКС. Эти шаги подчеркивают широкий спектр наших научных интересов и ориентацию на передовые опытные исследования.

В преддверии 95-го юбилея УГПИ-УдГУ и 2026 года выражаю искренние слова благодарности нашим партнерам и профессорско-преподавательскому составу — только благодаря совместным усилиям наш университет активно создает интеллектуальную и технологическую повестку Удмуртии и всей страны!

