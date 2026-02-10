«Локомотив» может выйти в плей-офф после победы над «Шанхайскими драконами»

Если ярославский ХК «Локомотив» 10 февраля выиграет матч регулярного чемпионата КХЛ против «Шанхайских драконов», то выйдет в плей-офф. Расклад привели в КХЛ.

Фото: ХК «Локомотив»

Ярославская команда занимает первое место на Западе и третье в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 75 очками. В плей-офф уже вышли магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард»: обе команды лидируют на Востоке.

10 февраля «Драконы» и «Локомотив» встретятся в Санкт-Петербурге в 19:30. По ходу регулярного чемпионата команды играли друг против друга три раза, дважды победу одержали «Драконы».

Алла Чижова