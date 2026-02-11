Сегодня исполняется 30 лет теннисисту, бывшей первой ракетке мира в одиночном разряде Даниилу Медведеву

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев:

— Дорогой Даниил! Я с большим удовольствием присоединяюсь к тысячам поздравлений от твоих поклонников в России и за ее пределами. 30 лет — прекрасный возраст для мужчины, который определил приоритеты своей жизни и следует собственным принципам. Природа щедро одарила тебя талантами — спортивными и художественными. Уверен, что трудолюбие и самодисциплина принесли бы тебе успех на любом поприще. Но ты выбрал теннис, чтобы со временем стать первой ракеткой страны и мира, удерживать этот титул дольше всех в отечественной истории. Тебе уже принадлежат самые громкие победы и рекорды. И только самому Даниилу Медведеву решать, каким будет дальнейший теннисный путь. Будь счастлив в своей профессии и в прекрасной семье! С уважением, твой Шамиль Тарпищев

Рубрику ведет группа «Прямая речь»