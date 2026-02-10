МИД: ключевым пунктом мирного договора должны быть гарантии безопасности России

Гарантии безопасности для России должны стать ключевым элементом договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Об замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал «Известиям» .

«Мы признаем, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение — это, конечно, интересы безопасности России», — заявил дипломат. Он отметил, что в Европе «никто не говорит» о российских гарантиях безопасности, хотя ЕС упорно добиваются «места у стола переговоров». Однако без учета вопроса гарантий «никакой мирный договор невозможен», подчеркнул дипломат.

Как отмечает господин Грушко, в договор необходимо включить отказ Украины от членства в НАТО, от размещения на ее территории иностранных войск, а также заверения в том, что Украина не будет угрожать России и перестанет рассматриваться как плацдарм борьбы против РФ.

В конце ноября Александр Грушко заявлял, что соглашение по Украине должна подписывать «сторона, легитимность которой не будет подвергаться сомнению», чтобы документ невозможно было обнулить в случае «внутриполитических разворотов». В апреле директор СВР РФ Сергей Нарышкин отмечал, что будущее соглашение должно предусматривать безъядерный нейтральный статус, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета нынешних границ России.