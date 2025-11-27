МИД России назвал условие подписания мирного договора с Украиной

России важна легитимность подписанта мирных соглашений с украинской стороны, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, это необходимо, чтобы документы невозможно было обнулить в случае «внутриполитических разворотов».

Россия ожидает, что соглашения будет подписывать «сторона, легитимность которой не будет подвергаться сомнению, и она не будет уязвимой для подрыва юридического характера этих соглашений», сказал замминистра.

«Когда речь идет о подписании мирных соглашений, они должны быть гарантированы не только юридической силой и характером этих соглашений, но они должны исключать любую возможность, чтобы внутриполитические развороты могли их обнулить»,— пояснил он.

В августе глава МИД России Сергей Лавров указывал, что российские власти ожидают решения вопроса с легитимностью подписанта мирных договоренностей со стороны Украины к моменту, когда нужно будет заключить соглашение. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что украинский президент «в силу своей нелегитимности» не имеет права подписывать мирный договор, хотя вести переговоры Россия готова «с кем угодно». В Кремле отмечали, что в сложившихся обстоятельствах любые документы, подписанные Владимиром Зеленским, могут быть оспорены.

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 21 мая 2024 года, а выборы главы государства на Украине не проводили из-за действия военного положения.

Анастасия Домбицкая