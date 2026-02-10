Оборот общепита в Ярославской области продолжил падение в 2025 году
Оборот предприятий общественного питания в Ярославской области в 2025 году снизился и составил 97,7% от уровня предыдущего года в сопоставимых ценах (с учетом инфляции). Об этом сообщает Росстат.
Фото: Зоя Голицына
В абсолютных значениях рынок показал рост. Всего оборот ресторанов, баров и кафе региона составил в прошлом году 22,7 млрд руб., в позапрошлом — 19,9 млрд руб.
В 2024 году также наблюдалось падение оборота в сопоставимых ценах: он составил 97,7% по отношению к 2023 году.