Оборот общепита в Ярославской области продолжил падение в 2025 году

Оборот предприятий общественного питания в Ярославской области в 2025 году снизился и составил 97,7% от уровня предыдущего года в сопоставимых ценах (с учетом инфляции). Об этом сообщает Росстат.

Фото: Зоя Голицына

В абсолютных значениях рынок показал рост. Всего оборот ресторанов, баров и кафе региона составил в прошлом году 22,7 млрд руб., в позапрошлом — 19,9 млрд руб.

В 2024 году также наблюдалось падение оборота в сопоставимых ценах: он составил 97,7% по отношению к 2023 году.

Антон Голицын