В Целинском районе в ДТП с электропоездом погиб человек, еще двое пострадали

В Целинском районе Ростовской области в аварии с участием электропоезда погиб человек, еще двое пострадали. ДТП случилось днем 9 февраля в поселке Целина, сообщили в госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 60-летний водитель Kia пересекал железнодорожный переезд на красный сигнал. В результате опасного маневра он столкнулся с электропоездом. Один из пассажиров скончался на месте, водителя и второго пассажира госпитализировали. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», авария случилась на железнодорожном переезде между станциями Трубецкая и Целина Северо-Кавказской железной дороги. Схода подвижного состава нет. На движение других пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Мария Хоперская