Yonhap: Южная Корея планирует утвердить сделку с США в феврале

Правящая партия Южной Кореи «Тобуро» намерена утвердить сделку с США к концу февраля путем принятия парламентом специального «закона о торговой сделке», сообщает агентство Yonhap.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт из Южной Кореи с 15% до 25% в связи с тем, что парламент республики не утверждает торговую сделку, которая была оговорена с президентом Ли Чжэ Мёном в конце июля 2025 года.

Южная Корея не получала официального уведомления или объяснений от США в связи с объявлением господина Трампа о повышении тарифов, в настоящий момент идет выработка реакции правительства, сообщает Yonhap. Планируется отправка в США на встречу с министром торговли Говардом Латником корейского министра промышленности Кима Чжон Квана, который находился с визитом в Канаде.

Агентство приводит комментарий президента Корейского института промышленной экономики и торговли Квон Нам Хуна. «Поскольку существует вероятность того, что Верховный суд США отменит взаимные тарифы, Трамп, возможно, действовал в срочном порядке, чтобы заручиться твердыми обязательствами (со стороны Южной Кореи.— «Ъ»), прежде чем ситуация затянется еще больше»,— сказал эксперт.

Говард Латник ранее заявлял, что соглашение строительство атомной подлодки для Южной Кореи, а взамен Сеул инвестирует в экономику США $350 млрд, а также полностью откроет свои рынки.

Эрнест Филипповский