Назначили исполняющего обязанности начальника полиции Челябинска

Временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по Челябинску назначен подполковник полиции Александр Рябоконь. Информация опубликована на сайте ГУ МВД России по Челябинской области.

Александр Рябоконь окончил Челябинский юридический институт МВД России и Академию МВД России. С 2009 по 2019 годы проходил службу в Варненском ОВД на должностях оперативного сотрудника подразделения уголовного розыска. Затем был назначен заместителем начальника ОМВД России по Варненскому району, а с марта 2022 года возглавлял Еткульское ОМВД. В декабре 2024-го стал начальником Коркинского отдела полиции.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в декабре прошлого года после служебной проверки уволили Андрея Меньшенина, занимавшего пост начальника УМВД России по Челябинску. Его отстранили от работы примерно в то же время, когда задержали бывшего заместителя начальника городского отдела Госавтоинспекции Олега Жиляева по подозрению в получении взяток и превышении должностных полномочий. Временно исполняющим обязанности руководителя УМВД после Андрея Меньшенина был заместитель начальника Михаил Власов.

Виталина Ярховска