В Госдуме предложили проанализировать отток студентов за рубеж

Нужно проанализировать отток российских студентов за рубеж, чтобы определить контрольные цифры для приема в вузы, заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, надо отдавать преимущество тем вузам, которые «готовят специалистов для своей страны».

Контрольные цифры приема в российские вузы определяют ежегодно. Право набирать студентов для платного обучения вуз получает по специальностям, средний балл поступивших на которые составляет не менее 50 баллов. В противном случае вуз утрачивает такое право.

Как считает господин Смолин, надо учитывать, где работают выпускники вузов впоследствии — в России или за рубежом. Депутат убежден, что человек с меньшим количеством баллов по ЕГЭ, который остается в своей стране, принесет больше пользы, чем человек, который с высокими баллами ЕГЭ «развивает науку, человеческий потенциал, экономику в других странах».

«Можно было бы при определении контрольных цифр приема и разрешения на платный набор учитывать, какое количество студентов в период обучения, и, скажем, выпускников в первые два года после окончания обучения уезжают за рубеж на постоянное место жительства»,— сказал ТАСС Олег Смолин.

В 2025 году число обучающихся в российских вузах иностранцев преодолело отметку в 400 тыс. человек. Большинство из них выбирают медицинские направления, наибольшей популярностью университеты пользуются у приезжих из Казахстана, Туркменистана и Китая. Как выяснил «Ъ», Минобрнауки решило изменить систему поддержки иностранных студентов.

