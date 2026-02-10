Армения купила у США партию беспилотников

Ереван договорился с США о поставке разведывательных беспилотников V-BAT на сумму $11 млн. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян после встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

«В продолжение двустороннего многовекторного сотрудничества и уже три года активно действующих военных учений, Армения приобрела у США беспилотные летательные аппраты V-BAT, эффективность которых доказана богатым опытом эксплуатации и которые действенно поспособствуют укреплению наших оборонных возможностей»,— заявил господин Пашинян (цитата по ТАСС). Глава правительства выразил надежду, что сделка станет основой для расширения сотрудничества двух стран.

Господин Вэнс прибыл в Армению 9 февраля. Поездка на Кавказ, во время которой вице-президент также посетит Азербайджан, призвана запустить реализацию проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», а вместе с тем укрепить отношения с Баку и Ереваном. Во время переговоров Никол Пашинян и вице-президент США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

