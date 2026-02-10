Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд приостановил рассмотрение иска против хирурга Лонской после ее ухода на СВО

Тверской суд Москвы приостановил рассмотрение гражданского иска Инны Бороды, жены президента Федерации еврейских общин России, к пластическому хирургу Екатерине Лонской. Основанием стало участие ответчицы в боевых действиях в зоне СВО, сообщила «РИА Новости» адвокат Ирина Федорова.

В октябре 2023 года врач провела неправильную пластическую операцию супруге президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды — Инне Бороде. Суд приговорил врача к 11 месяцам колонии-поселения. С ноября прошлого года Лонская работает медиком в зоне проведения военной операции на Украине.

В своем иске Инна Борода требовала взыскать с хирурга более 27,5 млн руб. — расходы на повторную операцию по восстановлению зрения и реабилитацию а также 15 млн руб. компенсации морального вреда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пластическая операция обернулась сроком».

