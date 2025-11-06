Хирург Лонская ушла на СВО вместо отбывания срока за неправильную операцию

Хирург Екатерина Лонская отправилась в зону СВО и работает там в качестве врача, рассказала ТАСС ее адвокат Кристина Высоцкая. В октябре 2023 года врач провела неправильную пластическую операцию супруге президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды — Инне Бороде. Суд приговорил врача к 11 месяцам колонии-поселения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хирург Екатерина Лонская

Фото: Архив Екатерины Лонской Хирург Екатерина Лонская

Фото: Архив Екатерины Лонской

«Екатерина Александровна Лонская уже почти месяц работает в зоне СВО. Она там работает как врач, оперирует людей»,— сказала адвокат агентству.

В июне Мировой судья в Москве приговорил Екатерину Лонскую к 11 месяцам в колонии-поселении с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 2,5 года. Согласно материалам следствия, в октябре 2023 года хирург проводила операцию по изменению формы век в клинике эстетической медицины «Клазко». В результате операции госпожа Борода потеряла зрение на оба глаза.

В декабре 2024 года в отношении врача возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК). Позднее обвинение переквалифицировали на ч. 2 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Подробнее — в материале «Ъ» «Пластическая операция обернулась сроком».

Полина Мотызлевская