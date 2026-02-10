Горнолыжница Линдси Вонн рассказала о своем состоянии после падения на Играх

Американская горнолыжница Линдси Вонн, которая получила тяжелую травму ноги во время скоростного спуска на Олимпийских играх в Милано-Кортине, прокомментировала свое жесткое падение 41-летняя спортсменка сообщила в соцсетях, что у нее диагностирован сложный перелом большеберцовой кости, для лечения которого потребуется несколько операций.

«Вчера моя олимпийская мечта завершилась не так, как я грезила. Это не был финал из сборника рассказов или сказка — это просто жизнь»,— написала Вонн в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в России). Она добавила, что не жалеет о произошедшем, и подчеркнула, что ее предыдущие травмы не имеют никакого отношения к произошедшему на текущих Играх.

«Как и в лыжных гонках, в жизни мы тоже рискуем. Мы мечтаем. Мы любим. Мы прыгаем. И иногда мы падаем. Иногда наши сердца разбиваются. Иногда мы не достигаем мечты, которая была нам по силам. Но в этом и заключается красота жизни — в возможности попробовать»,— написала она.

Линдси Вонн, олимпийская чемпионка 2010 года и обладательница 84 побед на этапах Кубка мира, надеялась стать самой возрастной призеркой в истории горнолыжного спорта на Играх. Вероятно, зрители в последний раз видели Линдси Вонн в качестве профессиональной спортсменки.

