Японская сноубордистка Кокомо Мурасэ выиграла биг-эйр на Олимпиаде

Олимпийской чемпионкой в дисциплине биг-эйр на Олимпийских играх в Италии стала японская сноубордистка Кокомо Мурасэ. Она набрала 179 баллов.

Серебро завоевала новозеландка Зои Садовски-Синнотт (172,25), бронзу — Ю Сын Ын из Южной Кореи (171).

Для 21-летней Кокомо Мурасэ нынешняя Олимпиада вторая в карьере. В Пекине четыре года назад она взяла бронзу в биг-эйре, став самой молодой японской спортсменкой, попавшей в призы на зимних Играх (на тот момент ей было 17 лет и 3 месяца). На чемпионате мира 2025 года у нее было две медали — золото в биг-эйре и серебро в слоупстайле.

Арнольд Кабанов