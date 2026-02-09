В АТОР рассказали о последствиях национализации «Сирены Трэвел» для пассажиров

Перевод в госсобственность компании «Сирена Трэвел» не скажется на стоимости авиабилетов и на их продажах. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Сирена Трэвел» — разработчик российской системы бронирования авиабилетов Leonardo, в которой 26 января произошел сбой.

«Билеты продаются, сайты и агентства работают, рейсы выполняются. Цены не вырастут и не упадут резко — речь идет о сборах в пределах нескольких сотен рублей»,— прокомментировали в АТОР изменения для пассажиров. В ассоциации отметили, что для агентств также не будет сильных перемен — продажи билетов не остановятся, могут измениться лишь условия. В АТОР также допустили переход на новые системы бронирования.

Ассоциация рассмотрела два сценария развития событий после перехода государству «Сирены Трэвел». В первом варианте произойдет отмена лишних сборов под государственным контролем. По второму прогнозу монополия, наоборот, усилится, что создаст риски для сервиса и цен.

Сбой Leonardo повлиял на работу авиакомпаний «Аэрофлот», «Ямал», «Победа», Azur Air, АЛРОСА, Smartavia, «Уральские авиалинии» и других. Авиаперевозчикам пришлось приостановить регистрацию пассажиров на рейсы и продажу билетов. Из-за этого в 10 крупнейших аэропортах страны задержали или отменили более 70 рейсов. 6 февраля Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников разработчика Leonardo «Сирена Трэвел». Предварительное судебное заседание назначено на 18 февраля.

