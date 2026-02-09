Интерес россиян к турам на Кубу упал более чем на четверть из-за проблем с перелетами

Российские туристы массово отказываются от поездок на Кубу. Бронирований туров на 1-9 февраля стало меньше на 28,7% к предыдущей неделе, следует из подсчетов «Слетать.ру», с которыми ознакомился «Ъ». Продажи авиабилетов в январе-феврале упали на 40% в годовом выражении, свидетельствуют данные OneTwoTrip.

В туроператоре «Русский экспресс» рассказали «Ъ», что планировавшие лететь на Кубу туристы сейчас аннулируют заявки. В Level.Travel фиксируют единичные запросы из-за отмены вылета.

Основная причина — острый топливный кризис на острове, осложняющий авиасообщение. Как пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, практически весь маршрут проходит над водной территорией, из-за чего найти место для дозаправки непросто. Ранее для этой цели, по его словам, подходила Венесуэла.

Дополнительные сложности создает закрытие семи популярных отелей, отмечают в АТОР. Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина связывает политику отельеров с экономией электроэнергии.

Подробности — в материале «Ъ» «Отдых пахнет керосином».