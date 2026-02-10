Интерес к российским сериалам сократился более чем на 15% в 2025 году

Доля внимания аудитории к российским сериалам за год сократилась на 16%, а к телевизионным — на 19%, рассказал «Ъ» представитель «Кинопоиска». Тенденция привела к снижению доли отечественных сериалов в общем «Индексе» с 40% в 2024 году до 37% в 2025-м.

«Именно телевизионные премьеры обеспечивали рост интереса, поэтому их снижение повлияло на весь индекс»,— пояснили в «Кинопоиске».

Впервые с 2022 года ни один отечественный проект не вошел в топ-3 года. Лучшим стал сериал «Ландыши» (Wink), занявший лишь пятое место. Средний балл российских сериалов упал на 16% при сопоставимом количестве проектов.

Вместе с тем в Wink не согласны с данными «Индекса». По оценкам стриминга, их внутренний индекс «устойчивый тренд на рост смотрения сериалов с огромным перевесом в сторону отечественных проектов». Как минимум три сериала Wink 2025 года, утверждают в компании, вошли в топы по просмотрам.

«Мы не считаем, что интерес снижается, потому что выручка Premier выросла за год на рекордные 70%, а платящая аудитория — на 20%»,— заверил генпродюсер Premier и Rutube Давид Кочаров. Он отметил, что несколько их проектов долгое время лидировали в рейтинге «Кинопоиск Pro».

Подробности — в материале «Ъ» «Кино какое-то».