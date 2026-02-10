Кино какое-то

«Индекс Кинопоиск» показал, что в 2025 году россияне интересовались сериалами заметно реже, чем годом ранее. Аналитики связывают это с сокращением числа телевизионных премьер и новинок, которые обеспечивали рост интереса к проектам. Однако неоднозначная оценка рынка указывает на более масштабную отраслевую проблему: онлайн-кинотеатры категорически не согласны с данными друг друга о популярности проектов.

“Ъ” ознакомился с данными «Индекса Кинопоиск Pro» (измеряет интерес зрителей к сериалам) по итогам 2025 года. Из них следует, что сериалы за год набрали 526,9 тыс. баллов, что на 8% ниже показателей 2024 года (574,3 тыс.). За 2023 год показатель составил 487 тыс. баллов, показав рост,— в 2022 году было 430 тыс. Число баллов зависит от того, как зрители интересовались проектом в поисковиках, на интернет-страницах телеканалов, онлайн-кинотеатров, видеосервисов (включая YouTube), в энциклопедиях и на других ресурсах. Используются данные «Яндекса», в том числе «Поиска» и «Яндекс Браузера», а также Google. В месяц в индексе учитывается около 250 млн заходов.

Новые сезоны прежде выходивших сериалов «Индекс» называет премьерами, новинками — проекты, у которых вышел первый или единственный сезон.

Российские сериалы за год потеряли сразу 16% внимания зрителей, отмечает представитель «Кинопоиска», а российские телевизионные сериалы — 19% внимания. В результате доля российских сериалов в общем «Индексе» снизилась с 40% в 2024 году до 37% в 2025-м. «Именно телевизионные премьеры и новинки последние несколько лет обеспечивали рост интереса жителей России к сериалам, поэтому их снижение повлияло на весь индекс»,— считают в «Кинопоиске».

Более того, ни один российский сериал не попал в топ-3 прошлого года. В последний раз ни один отечественный проект не входил в тройку лидеров «Индекса» в 2022 году. Самым популярным отечественным проектом года стал сериал онлайн-кинотеатра Wink «Ландыши», но в общем «Индексе» он занял пятое место. Средний же балл российского сериала в прошлом году составил 45 баллов, годом ранее этот показатель при сопоставимом количестве сериалов, привлекших интерес аудитории, был на 16% выше.

Впрочем, не все участники рынка согласны с данными «Индекса». В Wink говорят, что он не коррелирует с реальными показателями российского рынка: «Для любого онлайн-кинотеатра важны динамика просмотров, подписчиков и выручки. "Индекс Wink" показывает устойчивый тренд на рост смотрения сериалов с огромным перевесом в сторону отечественных проектов, включая нашу линейку ориджиналсов». Абсолютные данные там не привели, уточнив только, что по общим просмотрам в российских онлайн-кинотеатрах как минимум три проекта Wink 2025 года («Фишер», «Ландыши» и «Москва слезам не верит. Все только начинается») вошли в топы по данным независимых измерителей.

Антон Володькин, гендиректор онлайн-кинотеатра Wink, в интервью “Ъ”: «Объективно онлайн-кинотеатры в несколько раз обгоняют по выручке музыкальные сервисы, цифровые и аудиокниги».

«Мы не считаем, что интерес к российским сериалам снижается: потому что выручка онлайн-кинотеатра Premier выросла за прошлый год на рекордные 70%, а платящая аудитория — на 20%»,— заверяет генеральный продюсер Premier и Rutube Давид Кочаров, не назвав абсолютных данных. «Проекты "Олдскул" и "Подслушано в Рыбинске" стали хитами, а в рейтинге "Кинопоиск Pro" эти сериалы, а также "Няня Оксана" долгое время держались на первых позициях, "Таганрог" и вовсе стал первым военным проектом, который возглавил рейтинг»,— добавил он.

Рынок постепенно смещается от количественного производства к фокусу на качество драматургии, требует глубины историй и проработки персонажей, отмечает представитель Kion: «К тому же количество часов просмотра на одного пользователя растет сейчас на 26% год к году». В Okko тоже считают, что интерес к сериалам зависит от их качества: «Возможно, тренд, обнаруженный "Кинопоиском", отражает изменение качества среднего проекта». В Start не видят снижения зрительского интереса к сериалам ни на платформе, ни в партнерской подписке. Представитель «Иви» от комментариев отказался.

По мнению собеседника “Ъ” на медиарынке, инструмент одного из игроков не может быть универсальным и независимым: «Поэтому у других участников всегда будут претензии к расчетам и полученным результатам».

Юлия Юрасова