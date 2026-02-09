Саночница Дарья Олесик идет 14-й после двух попыток на Олимпиаде

Российская саночница Дарья Олесик занимает 14-е место после двух попыток в соревнованиях одиночек на Олимпийских играх в Италии. Призеры в дисциплине определятся 10 февраля, после того, как спортсменки проведут еще по два заезда.

По итогам первого дня таблицу возглавляет немка Юлия Таубиц, затратившая на два заезда 1 минуту 45,188 секунды. Второй идет ее соотечественница Мерле Фребель (+0,061), третьей — латвийка Элина Бота (+0,495). Дарья Олесик отстает от лидера на 1,463 секунды.

Дарье Олесик 21 год. В 2025 году она стала серебряным призером чемпионата России.

Таисия Орлова