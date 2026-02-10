Продавцы электроники попросили Верховный суд пресечь «потребительский экстремизм»

Крупные ритейлеры бытовой техники и электроники («М.Видео», Restore, «МегаФон» и МТС) направили председателю Верховного суда (ВС) Игорю Краснову письмо с просьбой разъяснить практику применения закона о защите прав потребителей (ЗоЗПП). По их словам, в нескольких регионах России организованные группы наносят бизнесу многомиллиардный ущерб.

Источник «Ъ» на рынке оценивает ежегодный ущерб от мошеннических схем с бытовой техникой и электроникой в несколько миллиардов рублей. До 80% всех исков по сломанной технике в России, уточнил он, приходится на Поволжье. «Проблема так называемого потребительского экстремизма сохраняется уже несколько лет. Текущее правоприменение дает лазейки для мошенников»,— заявили «Ъ» в пресс-службе МТС.

В обращении от 25 декабря ритейлеры указывают на отсутствие единообразия судебной практики. Это, по их мнению, ведет к росту случаев намеренной порчи техники для получения компенсации, особенно в Самарской, Саратовской областях, Башкирии и Татарстане. «Ъ» направил запрос в пресс-службу Верховного суда.

По оценкам опрошенных «Ъ» юристов, ЗоЗПП создавался для защиты «слабой» стороны (потребителя) от «сильной» стороны (компании), но в итоге стал инструментом недобросовестного обогащения. Первопричиной проблемы партнер юрфирмы Orchards Алексей Станкевич считает несовершенство механизма закона, предполагающего большой диапазон судебного усмотрения.

Подробности — в материале «Ъ» «С электроники снимают порчу».