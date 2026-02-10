С электроники снимают порчу

Крупнейшие ритейлеры бытовой техники и электроники просят Верховный суд разъяснить правоприменение по закону о защите прав потребителей и считают, что из-за отсутствия единообразия практики мошенники преднамеренно портят технику, а затем получают компенсации через суд. Сейчас насчитываются «тысячи» подобных исков на миллиарды рублей. Юристы считают, что проблема в том числе связана с выбором мошенниками «благоприятной» юрисдикции в определенных регионах.

“Ъ” ознакомился с обращением «М.Видео», Restore, «МегаФона» и МТС, отправленным 25 декабря прошлого года председателю Верховного суда (ВС) Игорю Краснову, с просьбой получить разъяснения от Пленума ВС по вопросам правоприменения закона «О защите прав потребителей». Ритейлеры пишут, что отсутствие единообразия судебной практики приводит к значительным злоупотреблениям в отдельно взятых регионах: Самарской, Саратовской областях и республиках Башкортостан и Татарстан, а также к росту числа случаев намеренной порчи гражданами техники для получения компенсации. Там суды встают фактически на сторону мошенников. Разъяснения ВС нужны продавцам для исключения злоупотреблений и «недобросовестного поведения сторон». “Ъ” направил запрос в пресс-службу ВС. В разделе внепроцессуальных обращений на сайте ВС письмо ритейлеров не приводится.

Ежегодно сумма ущерба, который возникает в связи деятельностью мошеннических групп, находится на уровне нескольких миллиардов рублей в год по рынку бытовой техники и электроники в целом, объясняет источник “Ъ” на рынке. При этом, по его словам, по всей стране это «тысячи» исков, а на регионы Поволжья, в частности Самарскую область, приходится до 80% всех обращений в России по сломанной технике. «Проблема так называемого потребительского экстремизма сохраняется уже несколько лет. Текущее правоприменение дает лазейки для мошенников и предпосылки для злоупотребления»,— говорят в пресс-службе МТС. В «М.Видео» и Restore отказались от комментариев. «Проблема злоупотребления правом со стороны потребителей действительно актуальна для бизнеса. Цель данного обращения — приведение судебной практики к единообразию»,— рассказали “Ъ” в пресс-службе «МегаФона».

Описываемая ритейлом проблема характерна исключительно для небольшого количества регионов, где действуют организованные группы, включая экспертные организации, чья деятельность носит все признаки преступной, рассказывает глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. «Решить эту проблему разъяснениями гражданско-правового законодательства не выйдет. Необходимо с помощью уже имеющихся уголовно-процессуальных инструментов разбираться с преступниками, не создавая препятствий для обычных потребителей»,— уверен он.

Опрошенные “Ъ” юристы признают наличие проблемы в том, что отсутствует единообразная судебная практика по ряду вопросов применения закона «О защите прав потребителей» (ЗоЗПП).

ЗоЗПП изначально создавался как инструмент защиты «слабой» стороны (потребителя) против «сильной» (компании), «но иногда это может стать инструментом злоупотребления правом и недобросовестного обогащения», отмечает руководитель группы разрешения потребительских споров юрфирмы «Косенков и Суворов» Василий Хохлов. Партнер юрфирмы Orchards Алексей Станкевич считает, что первопричина проблемы — в несовершенстве механизма закона, предполагающего большой диапазон судебного усмотрения.

«Взгляды судов на схожие ситуации могут кардинально различаться в разных регионах. Это дает возможность получить материальную выгоду как недобросовестным потребителям, так и недобросовестным юристам, которые выбирают для обращения те регионы, где подход судов наиболее благоприятен»,— поясняет господин Хохлов. По его словам, в отдельных регионах развилась «целая индустрия» и «бизнес-модель», где представители потребителей подают иски с завышенными требованиями. Алексей Станкевич добавляет, что количество исков в Самарской области к одному из ритейлеров сопоставимо с числом исков к той же организации во всех остальных регионах РФ, что выглядит как классический признак forum shopping (выбор «благоприятной» юрисдикции).

Вместе с тем господин Станкевич отмечает, что все приведенные в обращении аргументы и примеры выстроены в пользу продавца, а позиция покупателя представлена как недобросовестная и не приводится ни одного дела, когда суды необоснованно отказали добросовестному потребителю: «Это создает одностороннюю, предвзятую картину, что, конечно, должно учитываться при оценке аргументов». Юрист уточняет, что разъяснений, например, требует и вопрос о том, что продавец вправе направить товар на проверку в любой регион, а потребитель обязан его туда доставить: «Принуждение потребителя к перемещению товара за свой счет». К тому же, напоминает господин Станкевич, с 1 февраля вступили в силу поправки в ЗоЗПП, которые вводят лимит неустойки (не более 100% цены товара), основания для освобождения продавца от штрафа при уклонении потребителя от передачи товара, запрет уступки права требовать штраф до вступления решения суда в силу. Изменения частично снимают проблемы, указанные в обращении ритейлеров, а во-вторых, ВС наверняка планирует дать разъяснения по новым нормам на уровне постановления пленума, письмо может быть призвано еще раз обозначить текущую проблематику, резюмирует юрист.

Алексей Жабин, Анна Занина