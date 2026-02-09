Конькобежка Ютта Лердам с олимпийским рекордом выиграла золото на 1000 м

Голландская конькобежка Ютта Лердам завоевала золото Олимпиады в Италии на дистанции 1000 м, установив при этом рекорд Игр. Она показала время 1 минута 12,31 секунды.

Второй стала соотечественница Лердам Фемке Кок. Она бежала раньше и преодолела дистанцию за 1 минуту 12,59 секунды, таким образом также установив олимпийский рекорд. Продержалось это достижение всего несколько минут. Третьей стала японка Михо Такаги (1:13,95). Обладательница мирового рекорда американка Бриттани Боу финишировала четвертой (1:14,55).

Для 27-летней Ютты Лердам это вторая олимпийская медаль в карьере и первая — золотая. Четыре года назад в Пекине она завоевала на 1000 м серебро. На ее счету восемь наград чемпионатов мира на отдельных дистанциях, среди которых пять — высшего достоинства. 25-летняя Фемке Кок, также являющаяся пятикратной чемпионкой мира на отдельных дистанциях, впервые стала призером Игр.

Арнольд Кабанов