Даниил Медведев проиграл в стартовом раунде теннисного турнира в Роттердаме

Первая ракетка России Даниил Медведев уступил французу Уго Умберу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Роттердаме.

Встреча продолжалась чуть менее двух с половиной часов и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 в пользу 27-летнего французского игрока, занимающего 36-ю строчку в мировом рейтинге. Умбер в четвертый раз за карьеру победил Медведева, всего спортсмены встречались пять раз.

Соперник Умбера по второму кругу определится позднее. Им станет победитель матча между нидерландцем Гёем ден Ауденом и венгром Мартоном Фучовичем.

Экс-первая ракетка мира Медведев сейчас занимает 11-ю строчку в мировой классификации. Всего на счету россиянина 22 титула ATP. В 2021 году он выиграл пока единственный в карьере «мейджор», US Open. Нынешний сезон 29-летний спортсмен начал с титула в Брисбене, а затем выбыл из борьбы на первом турнире Большого шлема — Australian Open — в четвертом круге, уступив американцу Лернеру Тьену.

Турнир в Роттердаме продлится до 15 февраля. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Даниил Медведев выигрывал состязание в 2023 году, а до него это удавалось еще трем россиянам: Андрею Рублеву (2021), Михаилу Южному (2007) и Евгению Кафельникову (1999).

Арнольд Кабанов