Британская полиция начала проверку связей бывшего принца Эндрю с Эпштейном

Полиция округа Темз-Велли проверяет информацию о том, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, младший брат короля Карла III, передавал скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальные данные. Жалобу на это подала в полицию антимонархическая группа Republic.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / File Photo / Reuters Фото: Toby Melville / File Photo / Reuters

«Мы подтверждаем получение документа и проводим оценку содержащейся в нем информации в соответствии с установленными процедурами»,— заявили в полиции. Сам бывший принц Эндрю никак не прокомментировал эту информацию.

Как сообщает BBC, в числе поданных в полицию документов — электронные письма брата короля Эпштейну, отправленные в 2010 году. В одном из случаев господин Маунтбеттен-Виндзор, который тогда был специальным представителем Великобритании по международной торговле и инвестициям, отправил финансисту конфиденциальные документы, касающиеся деталей его официальной поездки в Сингапур, Вьетнам, Китай и Гонконг. Позже он отправил Эпштейну официальные отчеты о результатах визита. Сообщается и о других конфиденциальных документах, переданных бизнесмену.

В прошлом году король Карл лишил своего младшего брата всех титулов и привилегий. Сообщалось, что решение связано с появившейся информацией об отношениях принца с Эпштейном. В последние дни в Великобритании разгорелся скандал из-за информации о том, что бывший британский посол в США лорд Питер Мандельсон также передавал Эпштейну конфиденциальные сведения.

Яна Рождественская