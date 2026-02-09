Уитакер отверг слова Зеленского о крайних сроках по соглашению о мире на Украине

Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер усомнился в том, что США установили крайний срок для мирного соглашения по конфликту на Украине. Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о дедлайне по соглашению в июне 2026 года.

«Президент Зеленский упомянул этот июньский срок... Я не думаю, что Соединенные Штаты что-либо подобное устанавливали»,— сказал господин Уитакер (цитата по The Guardian). По его словам, США стремятся к тому, чтобы боевые действия прекратились как можно скорее. При этом постпред США отметил, что о крайних сроках говорить «очень опасно».

7 февраля Владимир Зеленский заявил, что США предлагают Украине завершить конфликт с Россией к лету этого года. По данным Reuters, американская и украинская делегации обсуждали достижение мирного соглашения между Москвой и Киевом уже в марте. Источники агентства уточняли, что переговорная группа США настояла на проведении референдума по мирному соглашению в ближайшее время.