США перехватили шедший из Венесуэлы нефтяной танкер

Вооруженные силы США перехватили нефтяной танкер Aquila II в Индийском океане. По данным Пентагона, судно нарушило морскую блокаду Венесуэлы. Об этом сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

«Министерство войны отслеживало это судно и охотилось за ним от Карибского моря до Индийского океана. Наши Вооруженные силы найдут вас по суше, воздуху или морю и отправят правосудие. У вас закончится топливо задолго до того, как вы оторветесь от нас»,— указано в сообщении Пентагона в соцсети Х.

Танкер Aquila II вышел из венесуэльских вод в начале января в составе флотилии судов, пишет Reuters. По данным венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA, он перевозил в Китай около 700 тыс. баррелей венесуэльской нефти.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде подсанкционных судов с нефтью из Венесуэлы. После этого США начали перехватывать все танкеры, идущие из Венесуэлы без государственной принадлежности и разрешения американской стороны. Вашингтон обвиняет Каракас в содействии ввозу наркотиков в США.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Венесуэльская нефть получила американскую прописку».