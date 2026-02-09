Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Приезд президента Израиля спровоцировал беспорядки в Сиднее

Визит президента Израиля Ицкаха Герцога в Австралию спровоцировал массовые акции протеста по всей стране, сообщает CNN. Крупнейшая из них прошла перед мэрией Сиднея, в ней приняли участие тысячи протестующих. Она в итоге переросла в столкновения участников протеста с полицией.

Участники акции протеста против государственного визита президента Израиля Ицхака Герцога в Австралию

Участники акции протеста против государственного визита президента Израиля Ицхака Герцога в Австралию

Участники протеста держат плакат с изображением президента Израиля Ицкаха Герцога

Сотрудники полиции задерживают участника протеста

Для разгона демонстрантов полицейские применили перцовый газ

Сообщается об аресте 27 протестующих за нападение на полицейских или невыполнение их указаний

Участники акции протеста против государственного визита президента Израиля Ицхака Герцога в Австралию

Для разгона демонстрантов полицейские применили перцовый газ и арестовали несколько десятков человек. В полиции штата Новый Южный Уэльс, где находится Сидней, сообщили об аресте 27 протестующих за нападение на полицейских или невыполнение их указаний.

Господин Герцог прибыл в Сидней 9 февраля по приглашению премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, чтобы почтить память евреев, убитых на пляже Бонди во время празднования Хануки в декабре 2025 года. В тот день двое мужчин открыли огонь по посетителям мероприятия, погибло 15 человек, еще 42 получили ранения.

Пропалестинские протестующие обвиняют президента Израиля в причастности к военным преступлениям во время войны в секторе Газа. Протесты против его приезда начались еще на прошлой неделе. Сам господин Герцог заявлял в интервью газете The Australian, что он хочет использовать этот визит для противодействия «лжи и дезинформации» про Израиль.

Яна Рождественская

