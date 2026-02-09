Приезд президента Израиля спровоцировал беспорядки в Сиднее

Визит президента Израиля Ицкаха Герцога в Австралию спровоцировал массовые акции протеста по всей стране, сообщает CNN. Крупнейшая из них прошла перед мэрией Сиднея, в ней приняли участие тысячи протестующих. Она в итоге переросла в столкновения участников протеста с полицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники акции протеста против государственного визита президента Израиля Ицхака Герцога в Австралию Фото: Jeremy Piper вЂЋ / Reuters Участники акции протеста против государственного визита президента Израиля Ицхака Герцога в Австралию Фото: Jeremy Piper вЂЋ / Reuters Участники протеста держат плакат с изображением президента Израиля Ицкаха Герцога Фото: Jeremy Piper вЂЋ / Reuters Сотрудники полиции задерживают участника протеста Фото: Jeremy Piper / Reuters Для разгона демонстрантов полицейские применили перцовый газ Фото: Jeremy Piper / Reuters Сообщается об аресте 27 протестующих за нападение на полицейских или невыполнение их указаний Фото: Jeremy Piper вЂЋ / Reuters Участники акции протеста против государственного визита президента Израиля Ицхака Герцога в Австралию Фото: Jeremy Piper вЂЋ / Reuters Фото: Jeremy Piper вЂЋ / Reuters Фото: Jeremy Piper / Reuters Фото: Jeremy Piper / Reuters Фото: Jeremy Piper / Reuters Фото: Jeremy Piper / Reuters Фото: Jeremy Piper / Reuters Фото: Jeremy Piper вЂЋ / Reuters Фото: Hollie Adams / Reuters Фото: Jeremy Piper вЂЋ / Reuters Фото: Hollie Adams / Reuters Следующая фотография 1 / 17 Участники акции протеста против государственного визита президента Израиля Ицхака Герцога в Австралию Фото: Jeremy Piper вЂЋ / Reuters Участники акции протеста против государственного визита президента Израиля Ицхака Герцога в Австралию Фото: Jeremy Piper вЂЋ / Reuters Участники протеста держат плакат с изображением президента Израиля Ицкаха Герцога Фото: Jeremy Piper вЂЋ / Reuters Сотрудники полиции задерживают участника протеста Фото: Jeremy Piper / Reuters Для разгона демонстрантов полицейские применили перцовый газ Фото: Jeremy Piper / Reuters Сообщается об аресте 27 протестующих за нападение на полицейских или невыполнение их указаний Фото: Jeremy Piper вЂЋ / Reuters Участники акции протеста против государственного визита президента Израиля Ицхака Герцога в Австралию Фото: Jeremy Piper вЂЋ / Reuters Фото: Jeremy Piper вЂЋ / Reuters Фото: Jeremy Piper / Reuters Фото: Jeremy Piper / Reuters Фото: Jeremy Piper / Reuters Фото: Jeremy Piper / Reuters Фото: Jeremy Piper / Reuters Фото: Jeremy Piper вЂЋ / Reuters Фото: Hollie Adams / Reuters Фото: Jeremy Piper вЂЋ / Reuters Фото: Hollie Adams / Reuters

Для разгона демонстрантов полицейские применили перцовый газ и арестовали несколько десятков человек. В полиции штата Новый Южный Уэльс, где находится Сидней, сообщили об аресте 27 протестующих за нападение на полицейских или невыполнение их указаний.

Господин Герцог прибыл в Сидней 9 февраля по приглашению премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, чтобы почтить память евреев, убитых на пляже Бонди во время празднования Хануки в декабре 2025 года. В тот день двое мужчин открыли огонь по посетителям мероприятия, погибло 15 человек, еще 42 получили ранения.

Пропалестинские протестующие обвиняют президента Израиля в причастности к военным преступлениям во время войны в секторе Газа. Протесты против его приезда начались еще на прошлой неделе. Сам господин Герцог заявлял в интервью газете The Australian, что он хочет использовать этот визит для противодействия «лжи и дезинформации» про Израиль.

Яна Рождественская