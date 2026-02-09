Приезд президента Израиля спровоцировал беспорядки в Сиднее
Визит президента Израиля Ицкаха Герцога в Австралию спровоцировал массовые акции протеста по всей стране, сообщает CNN. Крупнейшая из них прошла перед мэрией Сиднея, в ней приняли участие тысячи протестующих. Она в итоге переросла в столкновения участников протеста с полицией.
Для разгона демонстрантов полицейские применили перцовый газ и арестовали несколько десятков человек. В полиции штата Новый Южный Уэльс, где находится Сидней, сообщили об аресте 27 протестующих за нападение на полицейских или невыполнение их указаний.
Господин Герцог прибыл в Сидней 9 февраля по приглашению премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, чтобы почтить память евреев, убитых на пляже Бонди во время празднования Хануки в декабре 2025 года. В тот день двое мужчин открыли огонь по посетителям мероприятия, погибло 15 человек, еще 42 получили ранения.
Пропалестинские протестующие обвиняют президента Израиля в причастности к военным преступлениям во время войны в секторе Газа. Протесты против его приезда начались еще на прошлой неделе. Сам господин Герцог заявлял в интервью газете The Australian, что он хочет использовать этот визит для противодействия «лжи и дезинформации» про Израиль.