В Сиднее проходят протесты против визита президента Израиля

В Сиднее сотни человек вышли на акцию протеста против визита президента Израиля Ицхака Герцога в Австралию, запланированного на 8-12 февраля, передает ТАСС.

Протестующие собрались в городском парке Гайд с флагами Палестины и плакатами. Участники митинга требуют освободить Газу и перестать вооружать Израиль. «То есть мы выступаем против насилия и расизма, а затем приглашаем и принимаем у себя кого-то, кто непосредственно причастен к делу о геноциде, главу государства, признанного международным судом виновным в расовой сегрегации»,— сказал корреспонденту агентства протестующий.

К протестам присоединились Фонд Хинд Раджаб, Еврейский совет Австралии и Национальный совет имамов в Австралии. Они требуют, чтобы австралийские власти запретили въезд президенту Израиля. «Эта поездка носит крайне провокационный характер, потому что он помогал совершать и поддерживал военные преступления в Газе»,— заявил представитель организации Palestine Action Group (PAG). В поддержку демонстрантов высказались общественные организации, профсоюзы, ассоциации и представители австралийской партии «зеленых».

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пригласил Ицхака Герцога посетить страну после теракта в Сиднее на фестивале «Ханука у моря», который произошел 14 декабря. В тот день двое мужчин открыли огонь по посетителям мероприятия, организованного в честь еврейского праздника Ханука. Погибли 15 человек, еще 42 получили ранения. Израильская сторона утверждала, что предупреждала власти Австралии о рисках теракта, однако те проигнорировали сигналы.

Во время визита в Австралию президент Израиля планирует встретиться с жертвами теракта в Сиднее, посетить еврейские общины в других городах и принять участие в переговорах с австралийскими политиками.

Подробнее — в материале «Ъ» «Австралия не слышала ''Моссада''».