Захарова подтвердила наличие россиян среди жертв теракта на пляже в Сиднее

Среди жертв теракта, который произошел на пляже в Австралии, есть граждане России. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии»,— рассказала госпожа Захарова (цитата по пресс-службе МИДа). Дипломат призвала мировое сообщество совместно давать отпор терроризму. Она также выразила соболезнования семьям погибших.

14 декабря, в первый день празднования еврейского праздника Ханука, двое вооруженных мужчин начали стрелять в посетителей пляжа Бондай в Сиднее. По последним данным, погибли 16 человек, включая ребенка. Еще 42 человека, в том числе четверо детей и двое полицейских, пострадали. RT писал, что среди пострадавших есть гражданка России. Полиция страны квалифицировала произошедшее как теракт.