В итальянских Альпах погибло рекордное число туристов и спортсменов

По данным итальянского Корпуса горных спасателей, за минувшую неделю в итальянских Альпах погибли в общей сложности 13 альпинистов, горнолыжников и туристов. Это рекордное число за такой период времени.

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Как заявил представитель корпуса Федерико Катания, причиной происшествий стало сочетание сразу нескольких неблагоприятных факторов. Среди них — обильные снегопады, сильный ветер и накопленные большие объемы снега на горных склонах. «В таких условиях проход одного лыжника или естественная перегрузка от веса снега могут быть достаточными для того, чтобы спровоцировать лавину»,— пояснил он.

Господин Катания также отметил, что для спортсменов, соревнующихся сейчас в Италии на зимних Олимпийских играх, опасности нет. «В зонах, находящихся под наблюдением специалистов по горнолыжному спорту, нет никакой опасности. И в частности, нет никакой угрозы для олимпийских объектов»,— заявил представитель корпуса. По его словам, эти зоны постоянно контролируются.

Евгений Хвостик