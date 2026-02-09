Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Швейцарские горнолыжники завоевали золото в командной комбинации на Олимпиаде

Швейцарские горнолыжники Франьо фон Алльмен и Неф Танги стали олимпийскими чемпионами в командной комбинации (скоростной спуск + слалом). Их суммарное время составило 2 минуты 44,04 секунды.

Франьо фон Алльмен и Неф Танги

Франьо фон Алльмен и Неф Танги

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Франьо фон Алльмен и Неф Танги с олимпийскими медалями

Франьо фон Алльмен и Неф Танги с олимпийскими медалями

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Франьо фон Алльмен и Неф Танги

Франьо фон Алльмен и Неф Танги

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Слева направо: серебряные призеры Марко Одерматт и Лоик Мейяр, золотые медалисты Франьо фон Алльмен и Неф Танги и бронзовые призеры Винцент Крихмайр и Мануэль Феллер

Слева направо: серебряные призеры Марко Одерматт и Лоик Мейяр, золотые медалисты Франьо фон Алльмен и Неф Танги и бронзовые призеры Винцент Крихмайр и Мануэль Феллер

Фото: Gabriele John Locher / AP

Франьо фон Алльмен и Неф Танги

Франьо фон Алльмен и Неф Танги

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Франьо фон Алльмен и Неф Танги

Франьо фон Алльмен и Неф Танги

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Франьо фон Алльмен

Франьо фон Алльмен

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Франьо фон Алльмен

Франьо фон Алльмен

Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters

Серебряную медаль завоевали сразу две пары — швейцарцы Марко Одерматт и Лоик Мейяр, а также австрийцы Винцент Крихмайр и Мануэль Феллер. Они показали идентичное время — 2 минуты 45,03 секунды.

24-летний Франьо фон Алльмен стал двукратным олимпийским чемпионом. Ранее на Играх в Италии он завоевал золотую медаль в скоростном спуске. Также швейцарец дважды становился победителем мирового первенства — в скоростном спуске и командной комбинации, где он выступал с Лоиком Мейяром.

Нефу Танги 29 лет. Он завоевал свою первую олимпийскую медаль. На последнем чемпионате мира горнолыжник выиграл серебряную медаль в паре с Алексисом Монне.

Таисия Орлова

