Швейцарские горнолыжники завоевали золото в командной комбинации на Олимпиаде

Швейцарские горнолыжники Франьо фон Алльмен и Неф Танги стали олимпийскими чемпионами в командной комбинации (скоростной спуск + слалом). Их суммарное время составило 2 минуты 44,04 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Франьо фон Алльмен и Неф Танги Фото: Denis Balibouse / Reuters Франьо фон Алльмен и Неф Танги с олимпийскими медалями Фото: Christian Hartmann / Reuters Франьо фон Алльмен и Неф Танги Фото: Denis Balibouse / Reuters Слева направо: серебряные призеры Марко Одерматт и Лоик Мейяр, золотые медалисты Франьо фон Алльмен и Неф Танги и бронзовые призеры Винцент Крихмайр и Мануэль Феллер Фото: Gabriele John Locher / AP Франьо фон Алльмен и Неф Танги Фото: Christian Hartmann / Reuters Франьо фон Алльмен и Неф Танги Фото: Christian Hartmann / Reuters Франьо фон Алльмен Фото: Angelika Warmuth / Reuters Франьо фон Алльмен Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters Следующая фотография 1 / 8 Франьо фон Алльмен и Неф Танги Фото: Denis Balibouse / Reuters Франьо фон Алльмен и Неф Танги с олимпийскими медалями Фото: Christian Hartmann / Reuters Франьо фон Алльмен и Неф Танги Фото: Denis Balibouse / Reuters Слева направо: серебряные призеры Марко Одерматт и Лоик Мейяр, золотые медалисты Франьо фон Алльмен и Неф Танги и бронзовые призеры Винцент Крихмайр и Мануэль Феллер Фото: Gabriele John Locher / AP Франьо фон Алльмен и Неф Танги Фото: Christian Hartmann / Reuters Франьо фон Алльмен и Неф Танги Фото: Christian Hartmann / Reuters Франьо фон Алльмен Фото: Angelika Warmuth / Reuters Франьо фон Алльмен Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters

Серебряную медаль завоевали сразу две пары — швейцарцы Марко Одерматт и Лоик Мейяр, а также австрийцы Винцент Крихмайр и Мануэль Феллер. Они показали идентичное время — 2 минуты 45,03 секунды.

24-летний Франьо фон Алльмен стал двукратным олимпийским чемпионом. Ранее на Играх в Италии он завоевал золотую медаль в скоростном спуске. Также швейцарец дважды становился победителем мирового первенства — в скоростном спуске и командной комбинации, где он выступал с Лоиком Мейяром.

Нефу Танги 29 лет. Он завоевал свою первую олимпийскую медаль. На последнем чемпионате мира горнолыжник выиграл серебряную медаль в паре с Алексисом Монне.

Таисия Орлова