Швейцарские горнолыжники завоевали золото в командной комбинации на Олимпиаде
Швейцарские горнолыжники Франьо фон Алльмен и Неф Танги стали олимпийскими чемпионами в командной комбинации (скоростной спуск + слалом). Их суммарное время составило 2 минуты 44,04 секунды.
Серебряную медаль завоевали сразу две пары — швейцарцы Марко Одерматт и Лоик Мейяр, а также австрийцы Винцент Крихмайр и Мануэль Феллер. Они показали идентичное время — 2 минуты 45,03 секунды.
24-летний Франьо фон Алльмен стал двукратным олимпийским чемпионом. Ранее на Играх в Италии он завоевал золотую медаль в скоростном спуске. Также швейцарец дважды становился победителем мирового первенства — в скоростном спуске и командной комбинации, где он выступал с Лоиком Мейяром.
Нефу Танги 29 лет. Он завоевал свою первую олимпийскую медаль. На последнем чемпионате мира горнолыжник выиграл серебряную медаль в паре с Алексисом Монне.