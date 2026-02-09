Reuters: НАТО скоро начнет миссию «Арктический часовой» в Гренландии

В ближайшие дни союзники по НАТО планируют начать миссию «Арктический часовой», призванную усилить безопасность Гренландии и региона в целом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным Reuters, решение о запуске может быть принято на этой неделе во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Создать миссию «Арктический часовой» в январе предложила Великобритания. Идея возникла в связи с планами президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию и нарастанием напряжения между американской стороной и остальными членами НАТО. Инициатива должна координировать действия союзников в Арктике по аналогии с уже действующими миссиями «Балтийский часовой» и «Восточный часовой».

