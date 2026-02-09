Кадетскую школу в Тамбове отремонтирует московский «Интеркрафт» за 143 млн

Тамбовский многопрофильный кадетский корпус имени Л. С. Демина заключил контракт на капремонт своего здания с московским ООО «Интеркрафт». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания снизила начальную цену контракта с 150,6 млн до 143 млн руб. Второй участник торгов, имя которого не разглашается, оценил свои услуги в 150,5 млн руб.

Согласно документации, подрядчик должен отремонтировать фасад здания, наладить водоснабжение и водоотведение, провести электромонтажные работы, а также установить систему видеонаблюдения и кабельную сеть. Работы необходимо выполнить до 20 августа 2026 года включительно. Гарантийный срок составляет пять лет.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Интеркрафт» зарегистрировано в Москве в апреле 2005 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором является Роман Есиков, ему же принадлежат 49% долей компании. Остальные 51% — у Александра Гурова. В 2024 году компания выручила 278 млн руб., чистая прибыль составила 734 тыс. руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что тендер на капремонт школы в Тамбове выиграло местное ООО «Дизайн-строй» за 146 млн руб.

Кабира Гасанова