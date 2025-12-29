На ремонт школы в Тамбове выделят 150 млн рублей

Тамбовский многопрофильный кадетский корпус им. Л.С. Демина объявил открытый конкурс на капитальный ремонт кадетской школы в областном центре, расположенной на территории Тамбов-4, д. 20/7. Начальная цена контракта — 150,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно проекту, подрядчик должен отремонтировать фасад здания, модернизировать водоснабжение и водоотведение, провести электромонтажные работы, а также установить систему видеонаблюдения и кабельную сеть.

Работы нужно выполнить до 20 августа 2026 года включительно. Гарантийный срок — пять лет. Источник финансирования — бюджет Тамбовской области. Заявки на аукцион принимаются до 15 января, итоги подведут 20-го.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Тамбове начали искать подрядчиков для капитального ремонта двух школ за 322 млн руб.

Егор Одегов