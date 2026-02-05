«Дизайн-строй» выиграл тендер на капремонт школы в Тамбове за 146 млн рублей

Тамбовское ООО «Дизайн-строй» стало победителем электронного аукциона по выбору подрядчика для капитального ремонта школы №31 на улице Рылеева, 84 в областном центре. По данным ГИС «Закупки», в торгах приняли участие две компании. Победитель снизил цену контракта со 147,8 до 146,3 млн руб. Второй претендент, юрлицо которого не раскрывается, не стал снижать ее.

Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение «Инвестиционно-строительный центр Тамбова "Инвестор"». Срок исполнения обязательств по контракту установлен до 31 июля 2027 года.

Согласно документации, подрядчику в школе предстоит: демонтировать старые покрытия, отремонтировать полы, стены и потолки на всех этажах, включая лестничные клетки и спортивный зал, выполнить ремонт кровли и подвала, а также установить пандус. Кроме того, необходимо обновить инженерные системы — водоснабжение, канализацию, отопление, вентиляцию и электроснабжение.

По данным Rusprofile, ООО «Дизайн-строй» зарегистрировано в 2016 году в Тамбовской области. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор и единственный собственник — Илья Потеряев. В 2024 году выручка компании достигла 286,5 млн руб., чистая прибыль — 5,6 млн руб.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», до подведения итогов тендер на капремонт школы осложнила жалоба от липецкого ООО «Сервис строй-48» в отношении заказчика. Компания обжаловала отклонение своей заявки на участие в аукционе. 4 февраля стало известно, что тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы признало жалобу необоснованной.

Мария Свиридова