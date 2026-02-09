Директор черкесского драмтеатра получила условный срок за хищение 4,5 млн рублей

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики вынес приговор бывшей и.о. директора РГБУ «Республиканский черкесский драматический театр им. Акова М.О.» гражданке К., сообщает объединенная пресс-служба судов КЧР.

Чиновница совершила служебный подлог по ч. 1 ст. 292 УК РФ в четырех эпизодах и мошенничество по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. К. фиктивно трудоустроила в театр четырех человек с 2018 по 2024 год. Эти сотрудники не выходили на работу и не выполняли обязанности, но К. ежемесячно утверждала табели с ложными сведениями об их отработанном времени. Бухгалтерия начисляла зарплату на их банковские карты, а получатели передавали деньги К. Она тратила их на личные нужды.

В июле 2023 года К. заключила фиктивный договор со знакомым мужчиной на создание художественного произведения с передачей исключительных прав театру. Театр перечислил средства на его счет. Мужчина обналичил деньги и передал их К. Она использовала их в личных целях. Этот факт следователи квалифицировали как мошенничество с использованием служебного положения и причинением крупного ущерба.

Схема нанесла учреждению ущерб в 4,5 млн руб. К. в суде не признала вину. Она утверждала, что действовала в рамках полномочий. Суд изучил доказательства: табели учета рабочего времени, банковские выписки, договорные документы и показания свидетелей. Совокупность материалов подтвердила ее виновность по всем статьям. Суд учел характер преступлений, размер ущерба и личность подсудимой.

Суд приговорил К. к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Испытательный срок составил 2 года. К. обязали возместить ущерб в полном объеме — 4,5 млн руб. — в пользу Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики. Приговор не вступил в законную силу. Стороны вправе подать апелляцию.

Театр имени Акова М.О. подчиняется республиканскому Минкульту. Учреждение ведет деятельность по постановкам на черкесском языке.

Станислав Маслаков