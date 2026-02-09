ТАСС: у семьи судьи Виктора Фомина нашли не подтвержденные доходами активы

У семьи судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина обнаружили активы и недвижимость в Москве, купленные на неподтвержденные доходы. Объекты зарегистрированы на мать господина Фомина и были куплены, когда он занимал должность прокурора Серпухова. Об этом сообщил ТАСС источник в судебной системе.

Высшая квалификационная коллегия судей отказала Виктору Фомину в рекомендации на должность зампредседателя Нижегородского областного суда и направила в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционного иска.

Виктор Фомин занимает пост и. о. председателя судебной коллегии по административным делам Нижегородского областного суда. Он был назначен судьей Нижегородского областного суда в марте 2022 года.