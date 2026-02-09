Вместо повышения против судьи Нижегородского облсуда хотят возбудить дело

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) направила в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционного иска нижегородскому судье Виктору Фомину. Его планируют лишить статуса судьи, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Верховного суда РФ (ВС РФ).

В инстанции добавили, что ВККС отказала господину Фомину в рекомендации на должность зампредседателя Нижегородского областного суда. Решение принято по поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова.

Виктор Фомин начал карьеру в Нижегородском областном суде в 2017 году, до этого он работал в прокуратуре. Сейчас он занимает пост исполняющего обязанности председателя судебной коллегии по административным делам Нижегородского областного суда.

Никита Черненко