Швейцарская фристайлистка Гремо взяла золото в слоупстайле на Олимпиаде

Швейцарская фристайлистка Матильд Гремо завоевала золотую медаль в дисциплине слоупстайл. Она стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Матильд Гремо Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Слева: Айлин Гу, Матильд Гремо и Меган Олдем Фото: Gregory Bull / AP Фото: Hannah McKay / Reuters

Гремо набрала 86,96 балла. Второе место заняла китаянка Айлин Гу (86,58). Бронзовым призером стала канадка Меган Олдем (76,46).

В квалификационном раунде участвовали 26 спортсменок, в финальную часть пробились 12 из них. Каждая из фристайлисток выполнила по три спуска, в зачет пошел результат лучшей попытки.

Матильд Гремо 26 лет. Она приехала на свои третьи Игры. В Пхёнчхане швейцарка завоевала серебро в слоупстайле, уступив соотечественнице Саре Хёффлин. На пекинской Олимпиаде стала победительницей в слоупстайле и завоевала бронзу в биг-эйре.

Таисия Орлова