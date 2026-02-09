Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Швейцарская фристайлистка Гремо взяла золото в слоупстайле на Олимпиаде

Швейцарская фристайлистка Матильд Гремо завоевала золотую медаль в дисциплине слоупстайл. Она стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Предыдущая фотография
Матильд Гремо

Матильд Гремо

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Слева: Айлин Гу, Матильд Гремо и Меган Олдем

Слева: Айлин Гу, Матильд Гремо и Меган Олдем

Фото: Gregory Bull / AP

Фото: Hannah McKay / Reuters

Следующая фотография
1 / 3

Матильд Гремо

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Слева: Айлин Гу, Матильд Гремо и Меган Олдем

Фото: Gregory Bull / AP

Фото: Hannah McKay / Reuters

Гремо набрала 86,96 балла. Второе место заняла китаянка Айлин Гу (86,58). Бронзовым призером стала канадка Меган Олдем (76,46).

В квалификационном раунде участвовали 26 спортсменок, в финальную часть пробились 12 из них. Каждая из фристайлисток выполнила по три спуска, в зачет пошел результат лучшей попытки.

Матильд Гремо 26 лет. Она приехала на свои третьи Игры. В Пхёнчхане швейцарка завоевала серебро в слоупстайле, уступив соотечественнице Саре Хёффлин. На пекинской Олимпиаде стала победительницей в слоупстайле и завоевала бронзу в биг-эйре.

Таисия Орлова

Новости компаний Все