Швейцарская фристайлистка Гремо взяла золото в слоупстайле на Олимпиаде
Швейцарская фристайлистка Матильд Гремо завоевала золотую медаль в дисциплине слоупстайл. Она стала двукратной олимпийской чемпионкой.
1 / 3
Гремо набрала 86,96 балла. Второе место заняла китаянка Айлин Гу (86,58). Бронзовым призером стала канадка Меган Олдем (76,46).
В квалификационном раунде участвовали 26 спортсменок, в финальную часть пробились 12 из них. Каждая из фристайлисток выполнила по три спуска, в зачет пошел результат лучшей попытки.
Матильд Гремо 26 лет. Она приехала на свои третьи Игры. В Пхёнчхане швейцарка завоевала серебро в слоупстайле, уступив соотечественнице Саре Хёффлин. На пекинской Олимпиаде стала победительницей в слоупстайле и завоевала бронзу в биг-эйре.