Премьер-министр Башкирии поручил усилить безопасность учебных заведений

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил в соцсетях, что в связи с произошедшими на прошлой неделе нападениями подростков в гимназии №16 и общежитии БГМУ он поручил минпросвещения республики и госкомнауки совместно с силовыми ведомствами провести «дополнительные тренировки и профилактические мероприятия, наладить обмен информацией о рисках, усилить охрану и пропускной режим, в том числе в общежитиях».

Муниципалитеты, отметил он, должны собрать комиссии по делам несовершеннолетних, отработать семьи группы риска, проверить учреждения и провести родительские собрания.

Вузам поручено поставить камеры в местах проживания и нахождения студентов, подключив их к системе «Безопасный город».

Росгвардия и МВД должны усилить проверки и патрулирование, пояснил господин Назаров.

Кроме того, премьер поставил вопрос об увеличении стоимости охранных услуг и числа охранников в учебных заведениях, чтобы школьники «не стояли полчаса на морозе» в ожидании проверки и не создавалось «рискованной среды» для преступлений.