Уфимского подростка, стрелявшего из автомата, отправили под домашний арест

Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения для девятиклассника гимназии №16, который 3 февраля выстрелил из игрушечного автомата в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Суд отправил его под домашний арест до 3 апреля, сообщает ТАСС.

Как ранее писал «Ъ-Уфа», школьник прошел с пластиковым автоматом мимо поста охраны в школе. Перед дверью класса он взорвал петарду, а затем стрелял пластиковыми шариками в учителя и одноклассников. У преподавателя была оцарапана щека, других пострадавших не было.

Арестованный школьник объяснил свой поступок желанием припугнуть обидчиков-одноклассников.

СКР возбудил два уголовных дела: о покушении на убийство и халатности.

Майя Иванова