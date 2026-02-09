Американские фигуристы упали на золото
Сборная США опередила японцев в командном турнире
Первое золото соревнований по фигурному катанию Олимпиады 2026 года досталось его фаворитам — американцам, первенствовавшим в командном турнире. Но выиграли они его таким образом, что как воодушевили, так и наверняка жутко насторожили, а может быть, даже разочаровали тех, кто за них переживал. Японцев сборная США обошла всего на один балл, а их звезды одиночного катания, включая казавшегося неуязвимым Илью Малинина, выглядели слишком скромно.
Сборная США второй раз подряд выиграла золото командного турнира Олимпийских игр
Фото: Natacha Pisarenko / AP
В США, где фигурное катание всегда было в большом почете, к командному олимпийскому турниру всегда относились трепетно. В конце концов именно он формально определяет страну, задающую в нем тон. И все американские медиаресурсы, конечно, с гордостью подчеркивали, что их сборная в нем взяла уже второе золото подряд. Впрочем, не все уделяли внимание деталям. Ну да, второе. Только вот предыдущее, пекинское 2022 года, золотом стало далеко не сразу. Сначала это было серебро. А победу на стадионе смаковали российские фигуристы, не догадываясь, что через пару дней все узнают о допинговом ЧП с Камилой Валиевой и высшую награду — правда, после долгих расследований и разбирательств — перераспределят тем, кто финишировал следом.
И с этим золотом тоже не все было сладко и гладко. На этот раз с российской командой, состав которой за четыре года в изоляции, кажется, не то чтобы катастрофически потерял в глубине и качестве, биться вообще не пришлось: самого страшного конкурента просто не допустили к участию в Олимпиаде. Но и в его отсутствие победить убедительно, с настоящим чемпионским блеском американцы не сумели.
Золото досталось через приключения и кувыркания, причем пережитые прежде всего теми, от кого их ждали меньше всего.
Из всех спортсменов, которым досталось право представлять американское фигурное катание на этом турнире, на высоте без каких-либо оговорок были разве что танцоры Мэдисон Чок и Эван Бейтс:
- первое место и в ритм-танце, и в танце произвольном;
- в ритм-танце — впереди на полшага преследующих их весь сезон французов Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона, чья команда не отобралась в финальную часть соревнований. Момент важный.
С оговорками — парники Элли Кам и Дэниел О’Ши. Просто их уровень таков, что на грандиозные свершения рассчитывать не приходилось. Пара, делегированная японцами, единственными соперниками сборной США, Рику Миура и Рюити Кихара, по сравнению с ними где-то в далекой-далекой галактике. Так что пятое место в короткой программе и четвертое — в произвольной уже какое-никакое достижение.
А вот с одиночным катанием, этим надежнейшим американским козырем, вышла какая-то скверная история. Короткую программу у женщин отдали Алисе Лью, между прочим, действующей чемпионке мира. Откатала недурно, но на фоне японки Каори Сакамото, строго говоря, потерялась. В произвольной произошла замена: вместо Лью — Эмбер Гленн, которая в декабре 2024 года взяла золото в финале серии Гран-при. Иными словами, замена походила скорее на усиление. А Гленн, запоров фирменный тройной аксель, каскад и раскатавшись лишь во второй половине программы, умудрилась уступить не только Сакамото, но и выступающей за Грузию Анастасии Губановой, хотя Гленн перед Олимпиадой все считали реальной претенденткой на золото, а Губанову включали разве что в до предела расширенный список охотниц за медалями — позади американок, японок, россиянки Аделии Петросян.
А всех, кому хочется, чтобы американская прима все-таки посражалась за золото в турнире одиночниц, помимо проката, должны были насторожить ее слова про «чудовищную усталость» и «тяжелые ноги» после предолимпийских тренировок. Если они сейчас тяжелые, что же дальше будет?!
Впрочем, еще больше насторожил американский одиночник. Бог с ними, с Лью и Гленн, в конце концов колоссальным запасом прочности они не располагали. Но у Ильи Малинина-то он, казалось, есть, такой запас, что можно выигрывать, завязывая глаза.
А в короткой программе Малинин, неуязвимый Малинин, обладатель кучи всяких рекордов и трофеев, допустил степ-аут на тройном акселе, недокрутил четверной и отстал от Юмы Кагиямы. Арбитры к Кагияме, его компонентам обычно так щедры, словно вся судейская бригада состоит исключительно из родственников японского лидера. Но в данном случае к десятибалльному превосходству японца никто придираться и не подумал: понятно, что, как ни крути, отправил непобедимого в нокаут.
Благодаря всей этой свистопляске у состязаний срослось с идеальной развязкой. Перед заключительным актом трехдневного марафона — мужской произвольной — у сборных США и Японии поровну очков, по 59. А все, кому милы американцы, про себя благодарят японцев за то, что они отчего-то до сих пор не подумали всерьез заняться развитием танцев: не будь в них полного провала, уже откупоривали бы шампанское в честь такого приятного успеха. Ну и наполняются оптимизмом, с удивлением видя, что Кагияму-то на решающий прокат не выставили. Вместо него — второй номер Сюн Сато.
Илью Малинина этот подарок, правда, нисколько не раскрепостил, не избавил от мандража, совершенно несвойственного действительно великим стремления обойтись минимумом риска. Наполненная семью четверными прыжками в самом боевом варианте произвольная съежилась примерно до такой, какой владеет, скажем, готовящийся выступить на Олимпиаде российский одиночник Петр Гуменник, с пятью квадами. Но и в ней многое шло вкривь и вкось: падение с лутца, пара выездов спасены на зубах, кое-как.
Сумма баллов — две сотни — достойная, но по меркам Малинина — полная ерунда. Кагияма с его арсеналом точно мог бы на эту планку замахнуться.
Но вместо Кагиямы катался Сато, у которого в произвольной всего-то три четверных, и, естественно, даже оставшись чистеньким, до грязноватого Ильи Малинина он не дотянулся.
Американцы, наплевав на нюансы своего взлета, устроили карнавал. Японцы от души поплакали, переваривая происшедшее, вместе с грузинами. Грузинская сборная, в которой один из наставников — Этери Тутберидзе, куда плотнее ассоциирующаяся с российским фигурным катанием, была близка к бронзе, хотя никогда о награде и не мечтала. Но бронзу перехватили итальянцы. Тут помогли не обстоятельства, а свои стены.