В Ярославской области стало меньше организаций и больше ИП

В Ярославской области в 2025 году число организаций снизилось на 1 616 единиц, или 5,3%, следует из данных Росстата.

На 1 января 2025 года в регионе было зарегистрировано 30 163 организации, на 1 января 2026 года — 28 547.

За тот же период в Ярославской области увеличилось число индивидуальных предпринимателей. Если в начале 2025 года их было зарегистрировано 31 662, то в начале 2026-го — 34 138. Рост составил 2 476 ИП, или 7,8%.

Тенденция сокращения организаций и роста зарегистрированных индивидуальных предпринимателей наблюдается и в целом по стране.

Антон Голицын