«Газпром» требует с курского сахарного комбината 27 млн рублей
Арбитражный суд Курской области принял к производству иск ООО «Газпром межрегионгаз Курск» к АО «Сахарный комбинат Льговский». Сумма требований составляет 26,8 млн руб., заседание назначено на 5 февраля 2026 года. Подробности иска не раскрываются. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В апреле поставщик газа уже обращался к компании с иском в связи с задолженностью за период с декабря 2024 года по январь 2025-го по двум договорам. Во время разбирательства ответчик выплатил часть долга за декабрь (10 млн руб.). Еще 22,8 млн руб. постановил взыскать суд.
В начале декабря был зафиксирован сброс неочищенных вод с полей фильтрации сахарного комбината, из-за чего произошло загрязнение реки Апока — одного из притоков Сейма.