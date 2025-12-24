«Газпром» требует с курского сахарного комбината 27 млн рублей

Арбитражный суд Курской области принял к производству иск ООО «Газпром межрегионгаз Курск» к АО «Сахарный комбинат Льговский». Сумма требований составляет 26,8 млн руб., заседание назначено на 5 февраля 2026 года. Подробности иска не раскрываются. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле поставщик газа уже обращался к компании с иском в связи с задолженностью за период с декабря 2024 года по январь 2025-го по двум договорам. Во время разбирательства ответчик выплатил часть долга за декабрь (10 млн руб.). Еще 22,8 млн руб. постановил взыскать суд.

АО «Сахарный комбинат "Льговский"» было зарегистрировано в 2001 году в городе Льгов Курской области. В 2019-м завод взяло под управление московское ООО «Агроинновация». Как сообщал «Ъ-Черноземье», инвестор намеревался вложить 12,8 млрд руб. в модернизацию оборудования и увеличение производственной мощности Льговского комбината и других активов обанкротившейся группы «Разгуляй».

В начале декабря был зафиксирован сброс неочищенных вод с полей фильтрации сахарного комбината, из-за чего произошло загрязнение реки Апока — одного из притоков Сейма.

Ульяна Ларионова